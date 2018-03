Ataques matam seis e ferem 25 em Bagdá Três civis e três soldados iraquianos morreram e 25 pessoas ficaram feridas em dois ataques perpetrados neste sábado em Bagdá, um deles com um carro-bomba, informaram fontes policiais. O ataque com o carro carregado de explosivos aconteceu pouco depois das 12h, horário local, em frente a um restaurante da zona oeste da capital, matando três civis e ferindo 17 pessoas, entre elas três policiais, informou o capitão Ahmad Abdallah. O oficial explicou que o atentado aparentemente tinha como alvo os membros de uma patrulha da polícia que almoçavam no restaurante Khaled al Sayed quando aconteceu a explosão. O segundo ataque ocorreu no bairro de Al Dura, no sul de Bagdá, onde três soldados morreram e oito ficaram feridos na explosão de uma bomba quando passavam por uma estrada da região.