Ataques matam três e polícia encontra 11 corpos no Iraque Pelo menos três pessoas morreram nesta quinta-feira em dois ataques no Iraque e 11 cadáveres foram encontrados em diferentes partes do país, informou a polícia iraquiana. Segundo o escritório de segurança iraquiano-americano, um grupo de homens armados assassinou o xeque Talal Al-Zahiri, um dos dirigentes de um clã em Dujail, quando transitava pela região de Al Mushahada, ao norte de Bagdá. Em Mossul, um grupo de pistoleiros matou um membro do conselho da província de Ninawa e o motorista do veículo no qual viajava, segundo a polícia da localidade. Por outro lado, um rebelde morreu nesta quinta-feira na explosão de uma bomba que ele tentava colocar em uma estrada nas proximidades de Tikrit, ao norte de Bagdá. O exército americano anunciou nesta quinta-feira que soldados americanos mataram na quarta-feira três insurgentes enquanto tentavam colocar uma bomba na região de Aber Garib, no oeste de Bagdá. Além disso, fontes do Ministério do Interior anunciaram que 11 corpos foram encontrados em diferentes regiões do país. Nove dos corpos foram encontrados em Bagdá e dois em Baquba. Não foram dados mais detalhes sobre a identidade dos mortos ou o estado no qual os corpos foram achados. Em dois incidentes separados em Tikrit o secretário econômico da câmara provincial de Salah Al Din, Abdelaziz Jadar Muhamad, e o juiz Walid Ahmad foram seqüestrados.