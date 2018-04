Ataques matam três membros das forças do Afeganistão Dois ataques a bomba no Afeganistão mataram três membros das forças de segurança locais e dois civis, informaram hoje funcionários afegãos. Uma bomba atingiu um veículo policial no distrito Khogyani, perto da fronteira com o Paquistão, matando dois policiais e ferindo três civis, segundo Ahmad Zia Abdulzai, porta-voz do governo provincial. Em outro incidente, um suicida atacou um grupo de soldados afegãos no domingo, na província de Nimroz, sudoeste do país, matando um soldado e dois civis, segundo o governador Ghulam Dastagir Azad. Os militantes do Taleban ganham espaço nos últimos três anos no país, após sofrerem com a investida inicial da invasão liderada pelos Estados Unidos, em 2001. A nova administração do presidente Barack Obama planeja enviar nos próximos meses até 30 mil novos soldados, quase dobrando sua força no país, para conter a violência. Ao mesmo tempo, Obama pretende gradualmente retirar as tropas do Iraque.