Ataques mataram 224 pessoas

Em agosto de 1998, carros-bomba explodiram simultaneamente diante das Embaixadas dos EUA em Nairóbi, no Quênia, e em Dar Es-Salaam, na Tanzânia, matando 224 pessoas - incluindo 12 cidadãos americanos - e ferindo mais de 5 mil. Os ataques foram atribuídos à rede terrorista Al-Qaeda e, pela primeira vez, o bilionário saudita Osama bin Laden e seu colega egípcio Ayman al-Zawahiri entraram na alça de mira do governo americano. Dias depois, Bin Laden entrou na lista dos dez criminosos mais procurados do FBI. O dia 7 de agosto, data escolhida pela Al-Qaeda para efetuar os ataques, marcava o oitavo ano da chegada das tropas americanas à Arábia Saudita.