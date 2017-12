Ataques no Iraque deixam pelo menos 11 mortos Um carro-bomba explodiu em uma barreira policial próxima a um movimentado mercado na cidade sagrada xiita de Najaf nesta quarta-feira, 21, matando 11 pessoas, disse um médico de um hospital local. A agência Efe contabilizou também ataques nos bairros de Al-Allawi, Hauiya e Al-Beia e divulgou 18 mortos. O médico Riyadh al-Shibli também informou que o hospital está tratando de 38 pessoas feridas. O capitão Hadi al-Najafi, um expecialista em explosivos, disse que a polícia estava procurando o carro quando ele explodiu. Ele disse que quatro policiais e três civis, entre eles duas mulheres, foram mortos. Com algumas exceções, Najaf, lar do mais importante clérigo iraquiano, grande aiatolá Ali al-Sistani, tem sido poupada da maior parte da violência que ataca Bagdá e outras áreas onde xiitas, sunitas e curdos vivem lado a lado. O Exército dos Estados Unidos transferiu a segurança da província de Najaf para forças iraquianas em dezembro, embora o movimento tenha sido em grande parte simbólico, pois a cidade ficou sob controle iraquiano efetivo por algum tempo por causa da delicada questão religiosa na área. Mais ataques Na cidade petrolífera de Kirkuk, 250 quilômetros ao norte da capital, a explosão de outro carro-bomba dentro de uma base militar iraquiana matou cinco soldados iraquianos e causou ferimentos em outros dois. Segundo as fontes, a explosão aconteceu no interior de uma base militar iraquiana na área de Hauiya, 70 quilômetros ao sudoeste de Kirkuk. A terceira explosão ocorreu perto de um posto de gasolina no bairro de Al-Beia, no sul de Bagdá, quando um carro-bomba deixou dois mortos e 30 feridos, segundo a polícia. Os feridos foram levados a um hospital perto do lugar do ataque, acrescentaram as fontes. No centro da capital, uma bomba explodiu em um estacionamento de microônibus no bairro Al-Allawi e causou ferimentos em dois civis. Os ataques desta quarta-feira ocorrem uma semana depois da entrada em vigor do plano de segurança "Aplicamos a Lei", destinado a pôr fim à violência em Bagdá. Por outra parte, o Exército americano anunciou que um ataque contra um posto de controle das tropas multinacionais na segunda-feira deixou dois soldados mortos e 29 feridos.