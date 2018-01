Ataques no Iraque matam dois americanos e um xiita Dois soldados dos Estados Unidos e um parente de um membro do Conselho de Governo iraquiano foram mortos hoje em ataques com bombas em Tikrit, cidade nortista onde é forte a resistência à ocupação americana, e num distrito comercial de Bagdá. Ao mesmo tempo, o chefe da administração americana no Iraque, L. Paul Bremer, anunciou a introdução de nova política de controle das fronteiras para tentar evitar a entrada de combatentes estrangeiros, suspeitos de envolvimento nos mais sangrentos atentados desfechados nos últimos meses no país. No ataque de hoje em Bagdá, Haidar al-Qazyini, cunhado do líder xiita Ibrahim al-Jaafari, morreu na explosão de uma bomba numa loja de roupas em uma área bastante movimentada da cidade. Várias pessoas ficaram feridas. O teto do estabelecimento, de propriedade de Al-Qazyini, desabou e os vidros de lojas vizinhas se estilhaçaram. Testemunhas disseram que, momentos antes, um homem entrara no local e ali deixara um pacote. Dois militares americanos foram mortos e três feridos quando o veículo em que trafegavam de madrugada, por uma estrada perto de Tikrit, passou sobre uma bomba colocada na estrada. Depois da explosão, franco-atiradores dispararam contra o comboio de três blindados. Houve troca de tiros, mas não ficou claro se algum guerrilheiro foi preso ou ferido. Ataques de insurgentes iraquianos Esse tipo de ataque, atribuído a insurgentes iraquianos partidários do regime do ex-presidente Saddam Hussein, é um dos principais responsáveis pelas baixas americanas. No total, morreram 558 soldados dos EUA desde o início da guerra no Iraque, que no próximo sábado completa um ano. A maioria dos ataques ocorre nas regiões ao norte e a oeste de Bagdá, habitadas por muçulmanos sunitas - principais beneficiados pelo regime de Saddam.