Ataques noturnos israelenses matam seis palestinos Pelo menos seis palestinos morreram na noite desta quarta-feira em três ataques israelenses na Faixa de Gaza, informaram fontes da segurança e hospitalares na ANP. Segundo as fontes, todas as vítimas são ativistas do movimento islâmico Hamas. Dois deles morreram num ataque por terra do Exército israelense, na localidade de Khan Yunes, e os outros em dois ataques aéreos separados em Rafah. Os bombardeios deixaram um balanço de 33 feridos, segundo as mesmas fontes. Os dois ataques em Rafah foram realizados por aviões de reconhecimento não pilotados, que dispararam mísseis ar-terra. O Exército israelense informou que o segundo ataque em Rafah teve como alvo um comando de milicianos que se aproximava da cerca de segurança que separa Israel de Gaza, ao norte da passagem de Sufah, perto do local onde foi seqüestrado um soldado israelense em 25 de junho. "Uma unidade israelense atuava perto da cerca e os palestinos estavam se aproximando", disse um porta-voz.