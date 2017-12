Ataques param exportações do Iraque; Bush fala às tropas Rebeldes atingiram o coração da vida econômica do Iraque ao explodir um importante oleoduto, impedindo as exportações de petróleo vitais para o país. Alérm disso, o chefe de segurança dos campos petrolíferos do norte do país foi assassinado. A explosão, antes do amanhecer, danificou o duto que transporta óleo cru dos campos no sul do Iraque para o terminal de Basra, no Golfo Pérsico. Esse duto cuidava do transporte depois que outro foi explodido dias atrás. ?O bombeamento de óleo para Basra foi totalmente interrompido?, disse Samir Jassim, porta-voz da estatal Southern Oil Co. ?As exportações pararam?. As exportações pelo norte do país foram interrompidas mês passado, depois de uma explosão em 25 de maio, informam autoridades da Turquia, por onde o óleo era escoado. ?O que você vê aqui é, efetivamente, uma guerra terrorista contra a infra-estrutura vital do Iraque, incluindo a infra-estrutura petrolífera?, disse o porta-voz da coalizão que ocupa o país, Dan Senor, à TV CNN. ?É um esforço... para empobrecer o povo iraquiano?. O presidente dos EUA, George W. Bush, disse em discurso transmitido ao vivo para tropas em todo o mundo que a democracia nasce no Iraque, a despeito das mortes e ataques. ?Não viemos para conquistar, mas para libertar pessoas e ficaremos em elas até que a liberdade delas esteja segura?, disse ele.