Ataques perto de Bagdá já totalizam 9 mortos

O primeiro ataque do dia aconteceu durante a manhã deste domingo em uma mesquita sunita nas proximidades de Zein al-Abideen, na periferia da cidade. Na explosão, um pedestre foi morto e seis pessoas ficaram feridas. Horas depois, homens armados invadiram a casa do prefeito da cidade de Mahmoudiya, a 30 km ao sul da capital iraquiana. Eles mataram o governante e seu filho.

Os ataques acontecem em meio a onde crescente de conflitos religiosos. A situação se agravou após a repressão violenta de um protesto sunita em um acampamento no norte do Iraque. Os manifestantes consideram que há negligência por parte do governo, liderado por xiitas. Autoridades dizem que o incidente, que aconteceu no dia 23 de abril, deixou 40 pessoas mortas. Os atentados em sequência já vitimaram mais de mais de 200 pessoas.

O derramamento de sangue levanta temores de que o país possa estar se encaminhando para uma nova onda de lutas religiosas. Na década passada, uma crise semelhante quase levou o Iraque a uma guerra civil. As informações são da Associated Press.