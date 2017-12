Ataques rebeldes deixam 4 mortos em Bagdá Rebeldes lançaram dois ataques na cidade de Bagdá, matando um soldado americano e ferindo outros quatro cidadãos dos EUA, sendo um civil. Três civis iraquianos também foram mortos, numa emboscada na capital iraquiana. Os ataques são parte de uma série de operações violentas contra as forças de ocupação e se seguem a uma seqüência de atentados com carros-bomba ao longo desta semana. Autoridades locais dizem que 13 iraquianos morreram em dois dias de combate entre tropas americanas e insurgentes na cidade de Buhriz, a nordeste de Bagdá. Tropas americanas também se viram sob ataque numa delegacia de polícia de Samarra. O prédio foi alvejado por granadas e tiros de rifle depois que os rebeldes alertaram os lojistas para fechar as portas, dizem testemunhas. No sul do país, tropas britânicas trocaram tiros com guerrilheiros leais ao líder xiita radical Muqtada al-Sadr. Dois dos rebeldes teriam sido mortos.