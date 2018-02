Ataques rebeldes e explosão de mina deixam 4 mortos na Chechênia Quatro soldados russos morreram e 14 ficaram feridos em ataques rebeldes e explosões de minas terrestres ocorridas na Chechênia durante as últimas 24 horas, revelou hoje uma fonte ligada ao governo checheno pró-Moscou. Rebeldes dispararam contra posições militares russas em 22 ocasiões entre ontem e hoje, matando três soldados e ferindo outros 11, afirmou a fonte. Ontem, um especialista russo morreu no momento em que tentava desarmar uma mina terrestre nos arredores de Grozny. Outros três soldados ficaram feridos quando o carro no qual viajavam passou sobre uma mina terrestre em Achkhoi Martan, relatou a fonte. De acordo com o funcionário, dois policiais chechenos também morreram em um ataque promovido por desconhecidos em Grozny. Por sua vez, nas últimas 24 horas as forças russas detiveram 140 suspeitos de colaboração com os rebeldes, concluiu a fonte.