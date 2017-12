Ataques rebeldes matam 10 russos na Chechênia Rebeldes separatistas mataram 10 soldados russos e policiais em diversos ataques na Chechênia, informou uma fonte do governo de Moscou na região. Cinco soldados foram mortos e outros oito ficaram feridos em 18 ataques rebeldes contra posições russas nas últimas 24 horas, afirmou a fonte, que pediu anonimato. Três policiais foram mortos a tiros quando homens encapuzados atacaram a casa onde eles dormiam, na cidade de Argun. De acordo com a mesma fonte, um outro soldado foi morto e quatro ficaram feridos num confronto com forças rebeldes em uma área próxima a Itum-Kale. O combate também custou a vida de um insurgente checheno. Rebeldes abriram fogo contra um veículo militar no distrito de Vedeno, no sul da república separatista, matando um soldado russo. Os insurgentes também atacaram posições russas na capital Grozny, mas não há registro de mortos ou feridos.