Ataques sucessivos matam nove no oeste do Iraque

A primeira explosão ocorreu quando um suicida levou um micro-ônibus cheio de explosivos até a entrada do principal complexo, disse o porta-voz Mohammed Fathi. Enquanto as pessoas se aglomeravam para ver a destruição provocada, outro suicida detonou os explosivos que levava junto ao corpo em meio à multidão, informaram policiais e funcionários de hospitais.

Explosões seguidas, que têm como objetivo atingir as pessoas que param para ver o que aconteceu e as equipes de resgate, se tornaram uma marca registrada da Al-Qaeda no Iraque nos últimos anos. Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque. Ramadi é a sede do governo provincial de Anbar e costumava contar com grande presença da Al-Qaeda. Nos últimos tempos, milícias locais conseguiram estabelecer certa calma na capital e em toda a província.

O complexo, que abriga várias agências governamentais, incluindo os escritórios do governo, foi atacado com bombas duas vezes neste ano. Em julho, uma mulher-bomba se explodiu na recepção do escritório do governador. No início deste mês, um suicida se explodiu do lado de fora do complexo de escritórios, matando 17 pessoas, incluindo mulheres e idosos que esperavam para receber benefícios do governo.

O Estado Islâmico do Iraque, um grupo ligado à Al-Qaeda, assumiu a responsabilidade pelo ataque de dezembro de 2009 no mesmo local. O governador de Anbar, Qasim al-Fahadawi, perdeu uma perna por causa da explosão.

Em outro incidente ocorrido hoje, três integrantes de uma mesma família foram mortos quando o carro no qual estavam atingiu uma bomba colocada na beira de uma estrada nas proximidades da cidade de Dujail, a 80 quilômetros ao norte de Bagdá. Uma criança de um ano também ficou ferida. As informações são da Associated Press.