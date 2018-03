Ataques suicidas deixam 30 mortos Cinco ataques suicidas com carros-bomba deixaram ontem cerca de 30 mortos no norte da Somália, no dia em que líderes internacionais se reuniam no vizinho Quênia para discutir a situação caótica dos somalis. Três das bombas atingiram o quartel-general da ONU, o consulado da Etiópia e o palácio presidencial em Hargeisa, na Somalilândia - aliada dos EUA no combate ao extremismo islâmico. Nenhum grupo assumiu a autoria dos ataques.