Ataques suicidas no noroeste do Paquistão matam 41 Dois ataques suicidas em um campo de refugiados na região de Kohat, noroeste do Paquistão, mataram 41 pessoas e feriram outras 62, de acordo com as autoridades locais. As explosões ocorreram em um ponto de distribuição de alimentos, mas não se sabe se as vítimas estavam esperando para receber comida ou se buscavam abrigo. O campo é utilizado algumas vezes por grupos humanitários - incluindo o Programa Alimentar Mundial, da Organização das Nações Unidas (ONU) - para distribuir auxílios. Nenhum grupo assumiu a autoria dos ataques.