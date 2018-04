Ataques terroristas caem quase 20% em 2010

Contudo, a quantidade de pessoas mortas em ataques neste ano recuou apenas 3,5%, de 3.021 para 2.913. Já o número de feridos diminuiu mais de 20%, de 7.334 para 5.824.

O instituto revelou que a redução dos atentados reflete principalmente a efetiva campanha militar contra rebeldes nas áreas tribais do Paquistão, a crescente vigilância por parte de agências e a morte dos principais terroristas em operações norte-americanas. As informações são da Associated Press.