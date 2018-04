Ataques terroristas na Nigéria deixam 90 mortos

Em Maiduguri, capital do Estado de Borno e berço da rede terrorista Boko Haram, a dupla explosão ocorreu em um estabelecimento comercial lotado, localizado em uma área densamente povoada. O primeiro artefato atingiu principalmente clientes. Já o segundo também vitimou pessoas que correram para socorrer os feridos. Entre os mortos estão convidados de um casamento e torcedores que assistiam a uma partida de futebol nas proximidades do local.

Até domingo de manhã 51 corpos haviam sido recuperados pelas equipes de resgate, mas acredita-se que há muitos outros sob os escombros, disse um funcionário da Cruz Vermelha.

Em um vilarejo a 60 quilômetros dali, suspeitos extremistas executaram 39 pessoas na noite de sábado, de acordo com testemunhas que falaram em condição de anonimato, com medo de represálias. Fonte: Associated Press.