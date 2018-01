Atentados no Iraque deixam ao menos 19 mortos

BAGDÁ - Uma série de ataques terroristas mataram ao menos 19 pessoas neste sábado no Iraque. No mais mortífero deles, um carro-bomba explodiu em uma rua comercial no bairro Amil, em Bagdá, matando 9 pessoas e ferindo outras 24. Mais cedo, outro veículo explodiu próximo a um ponto de ônibus no sul da capital, deixando 3 mortos e 15 feridos.

Ainda no sábado, a explosão de uma bomba perto de um mercado ao ar livre matou quatro pessoas em Mhamoudiya, cidade que fica ao sul de Bagdá. Um outro carro-bomba também foi detonado na cidade xiita de Balad Ruz, que fica a 70 quilômetros da capital, deixando 4 mortos e 14 feridos.

Até o momento nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelos ataques. O Iraque tem registrado atentados quase diariamente que, em sua maioria, são reivindicados pelo Estado Islâmico. / Associated Press