Ataques tiram do ar três sites da Al-Qaeda Vários sites utilizados para disseminar a propaganda da Al-Qaeda têm sofrido ataques constantes de hackers, o que fez três deles saírem do ar por mais de um mês.Analistas ouvidos pelo jornal The Guardian acreditam que isso seria resultado de uma nova frente de batalha na guerra contra o terror. Procurados, os governos britânico e americano não confirmaram envolvimento.