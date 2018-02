Ataques turcos matam 150 curdos no Iraque Ataques aéreos turcos mataram 150 militantes separatistas curdos no norte do Iraque, anunciou ontem o Exército da Turquia. Segundo um comunicado, os bombardeios, na quinta e sexta-feira, destruíram todas as bases do Partido dos Trabalhadores do Curdistão na área de Qandil. A Turquia já fez nos últimos meses várias ofensivas aéreas e terrestres no Iraque para combater rebeldes curdos, que usam o norte do país como base para lançar ataques em território turco.