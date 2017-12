Até ursinho de pelúcia é ameaça nos EUA O estado de alerta por causa do terrorismo nos Estados Unidos está ameaçando até mesmo as festividades do Dia dos Namorados (Valentine´s Day), já que um simples urso de pelúcia é visto pelo FBI como uma ameaça de bomba. No sudoeste dos EUA, desde a Califórnia até Salt Lake City, o FBI alertou 350 de suas agências para a possibilidade de que um banal ursinho vendido em supermercados possa conter explosivos. Também os aeroportos foram advertidos sob o temor de que o simpático souvenir possa explodir um avião em pleno vôo. A suspeita surgiu há um mês, depois que um homem com fisionomia árabe comprou nove ursinhos de pelúcia, de 40 centímetros de altura cada, juntamente com latas de propano de medidas proporcionais, o que fez pensar que elas poderiam ser introduzidas na barriga dos ursos. Na mesma compra, o suspeito levou de um supermercado Wal-Mart de Santa Clarita, Califórnia, 12 pacotes com projéteis para rifle de ar comprimido. O homem continua sendo procurado pelo FBI. "Depois de 11 de setembro este tipo de compra merece ser verificado", disse o porta-voz do FBI, Mathew McLaughlin.