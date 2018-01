Atenas em alerta por manifestação convocada pelo fórum Social A Polícia grega mobilizou mais de oito mil agentes no centro de Atenas, onde os milhares de participantes do IV Fórum Social Europeu se manifestarão hoje contra a guerra e o neoliberalismo. Ativistas e militantes foram convocados para iniciar a marcha às 15h (9h em Brasília) no parque "Pedio tou Areos", ao lado da sede da Confederação de Trabalhadores da Grécia, um dos sindicatos majoritários gregos que co-organizam o fórum. "Outra Europa é possível" ou "Deixem o Irã em paz" são alguns dos lemas dos cartazes elaborados por participantes do fórum nos últimos dias. À frente da manifestação estarão membros do comitê organizador, representantes de diversas organizações, dos sindicatos de trabalhadores gregos, de organizações não-governamentais e dos blocos do Fórum Social grego e da Aliança "Stop the War". A manifestação será encerrada com um show. Os reforços policiais tentam evitar incidentes durante a manifestação, que passará em frente à embaixada americana e terminará em um parque situado nos arredores do Palácio de Governo, do Palácio Presidencial e do Parlamento. Antes, organizações de extrema esquerda e anarquistas convocaram uma marcha antifórum, também no centro da cidade. A Polícia distribuiu panfletos com instruções para os donos de lojas e cidadãos com veículos particulares para que tomem medidas de precaução para evitar danos a suas propriedades. Não será permitido estacionar ou mesmo parar o carro nas ruas do centro da cidade para facilitar a circulação dos manifestantes.