Atentado a aeroporto paquistanês é frustrado Seguranças impediram neste sábado um atentado a bomba no Aeroporto Internacional de Islamabad. Uma pasta executiva abandonada na ala VIP chamou a atenção de um guarda, que levou a pasta para fora minutos antes dela explodir dentro de uma lata de lixo fora do aeroporto. A explosão danificou alguns carros próximos, mas não deixou feridos, segundo a polícia indonésia. O Paquistão reforçou a segurança depois do início dos ataques ao Afeganistão, pois muitos muçulmanos não concordam com o apoio paquistanês aos EUA. A polícia não tem pistas sobre o autor do atentado. Leia o especial