Atentado a bomba causa danos a consulado na Turquia Atacantes atiraram uma bomba contra o consulado britânico em Istambul, e uma segunda bomba explodiu nesta quinta-feira em frente à empresa americana de serviços de entrega UPS. Ninguém ficou ferido nos ataques, informou a polícia. A primeira explosão rompeu as vidraças e danificou um portão e os muros do consulado britânico, situado no distrito de Beyoglu, no centro da cidade. Ninguém assumiu a autoria do ataque, que ocorreu horas depois de a Inglaterra derrotar a Turquia por 2 a 0 pelas eliminatórias de futebol para a Eurocopa de 2004. Horas depois, outra bomba explodiu nos muros do jardim da sede local da empresa de transportes United Parcel Service (UPS), abrindo um buraco no muro e estilhaçando as vitrines de duas lojas próximas. Também ninguém ficou ferido. Não ficou claro se há vínculos entre os dois ataques. Erdogan Cekin, advogado da UPS, disse que, embora a companhia seja americana, emprega 1.500 turcos.