Atentado a bomba destrói fachada de casa noturna e é ouvido em toda Atenas

Efe e Associated Press,

ATENAS - Uma bomba provocou uma forte explosão na madrugada desta sexta-feira, 31, na entrada de uma casa noturna fechada, sem deixar feridos, em Atenas. Segundo a polícia, o ataque está relacionado com a onda de crimes relacionadas a um grupo de extorsão na Grécia.

A explosão aconteceu pouco antes das 3h (0h de Brasília), de acordo com a polícia, no centro de Atenas, e o barulho pôde ser ouvido em várias regiões da cidade, principalmente na sul. A fachada da casa noturna ficou totalmente danificada com o ataque.

Nos últimos anos, quadrilhas vem cometendo atentados semelhantes em regiões de lazer noturno como forma de intimidar os proprietários. Na quinta-feira, uma motobomba explodiu em frente a um tribunal de Atenas e abalou a capital grega, provocando danos materiais. Um alerta permitiu às autoridades evacuarem o local antes do ataque.

Um inquérito policial investiga a participação de um grupo anarquista chamado "Conspiração Núcleos de Fogo", responsável pelo envio de ao menos 14 pacotes-bomba a embaixadas em Atenas e a políticos europeus. O ataque aconteceu antes do processo que será julgado em janeiro contra uma dezena de acusados de integrarem o grupo, que convocou radicais anarquistas a fazerem atentados por toda a Europa.