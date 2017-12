Atentado a bomba em Bagdá mata pelo menos 24 pessoas Pelo menos 24 pessoas morreram nesta quarta-feira e mais de 35 ficaram feridas na explosão de uma bomba num mercado do centro de Bagdá, informaram fontes do Ministério do Interior. O oficial Salam Abd al-Hussein disse que a bomba colocada no mercado popular de al-Shurya explodiu por volta das 10h15 (3h15 de Brasília) e causou também danos materiais. Após o atentado, a polícia isolou a área, temendo uma nova explosão. Outras 13 pessoas haviam morrido depois de outra explosão, em frente a um centro de recrutamento militar em Hilla, 90 quilômetros ao sul da capital iraquiana.