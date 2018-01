Atentado à bomba faz sete mortos em Bagdá Pelo menos sete pessoas morreram e dez ficaram feridas neste sábado, na explosão, provavelmente, de um carro-bomba, no sul de Bagdá, informou uma fonte do Ministério do Interior. "Uma explosão, provavelmente provocada por um carro-bomba, aconteceu perto de um mercado na ponte de Diyala, no distante bairro de Zaafariniyah, disse a fonte.