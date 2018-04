Atentado a bomba mata 72 em Bagdá

Um atentado a bomba deixou ontem pelo menos 72 mortos e cerca de 130 feridos em um mercado lotado em Cidade Sadr, principal reduto xiita em Bagdá. O ataque foi um dos piores do ano no Iraque e ocorre às vésperas da retirada parcial das forças americanas. Na terça-feira, o Exército dos EUA passará oficialmente o controle da segurança de todas as cidades para as forças do Iraque. No caso de Cidade Sadr, a transferência ocorrerá no domingo, quando os EUA fecharão sua base no distrito. As bombas estavam escondidos em um reboque preso a uma motocicleta, em meio às barracas de alimentos e animais. Segundo a polícia, uma parte do mercado ficou totalmente destruída pelo fogo e estilhaços foram encontrados a mais de 500 metros do local da explosão. Uma hora depois do atentado, duas bombas foram detonadas em outros bairros xiitas de Bagdá, deixando 1 morto e mais de 20 feridos. Na segunda-feira, três estudantes morreram em uma explosão em Cidade Sadr, no dia em que outras 25 pessoas foram mortas no Iraque. No sábado, a explosão de um caminhão-bomba deixou 73 mortos em Kirkuk, norte do país. Os recentes ataques põem em xeque a capacidades das forças iraquianas de manter a segurança nas cidades. Autoridades americanas e iraquianas já haviam alertado para um possível aumento na violência este mês e no anterior, antes da retirada parcial dos americanos. O general Steve Lanza, porta-voz do Exército, disse ontem que os ataques eram "uma tentativa de minar a confiança da população iraquiana no governo e inflamar a violência sectária que deixou o Iraque à beira de uma guerra civil". "Essa ação covarde não vai afetar a determinação do nosso povo e dos nossos soldados de assumir a responsabilidade pela segurança (das cidades) e derrotar os terroristas", disse o presidente iraquiano, Jalal Talabani. O premiê iraquiano, Nuri al-Maliki, que é xiita, fez um apelo à população para que não deixem os insurgentes se aproveitar da retirada americana para ampliar os atentados. Os EUA devem sair definitivamente do Iraque até o fim de 2011. Um pequeno número de soldados americanos permanecerá nas cidades após a retirada parcial, de acordo com um comunicado do Exército divulgado ontem.