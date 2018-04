Atentado a bomba mata físico nuclear pró-governo no Irã

Um professor iraniano de física nuclear foi assassinado em um ataque a bomba na capital do Irã, Teerã, nesta terça-feira, segundo autoridades do país.

Masoud Mohammadi teria morrido após uma bomba plantada perto de sua casa ter sido detonada por controle remoto.

Relatos na imprensa iraniana descrevem Mohammadi como um "devotado professor revolucionário", que teria sido assassinado por grupos "anti-revolucionários".

O Irã vive momentos de tensão desde as polêmicas eleições presidenciais em junho, nas quais o presidente Mahmoud Ahmadinejad foi reeleito sob acusações de fraude, o que levou a enormes passeatas contra o governo.

'Potências arrogantes'

A mídia local disse que a bomba foi instalada em uma motocicleta estacionada em frente ao prédio em que o professor morava, no bairro de Qeytariyeh, no norte da capital, embora uma agência de notícias afirme que o artefato estava em uma lata de lixo.

A emissora TV Press levou ao ar imagens do local do atentado e afirmou que janelas de prédios próximos foram destruídas pelo impacto da explosão.

A emissora estatal Irib disse que Mohammadi foi transformado em "mártir na manhã de hoje (terça-feira) em um ato terrorista por 'elementos' de potências anti-revolucionárias e arrogantes".

O correspondente da BBC para o Irã, Jon Leyne, afirma que o país normalmente se refere aos seus inimigos ocidentais como "potências arrogantes".

A polícia isolou a área e está investigando o incidente. Até o momento, nenhum grupo assumiu a autoria do atentado. Segundo analistas, por enquanto só é possível especular sobre o caso.

O programa nuclear do Irã é um dos assuntos mais polêmicos do Oriente Médio. O governo iraniano afirma que ele tem objetivos pacíficos, mas os Estados Unidos e outras potências ocidentais suspeitam que por trás do programa estejam pesquisas sobre armas nucleares.

Em dezembro, o Irã acusou a Arábia Saudita de deter um cientista nuclear iraniano e entregá-lo aos americanos. No entanto, os sauditas refutam as acusações.