Atentado a bomba mata sete pessoas no Paquistão Sete pessoas morreram e outras sete ficaram feridas hoje num atentado a bomba em Gujarat, na província paquistanesa de Punjab, informaram as autoridades. Entre os mortos estão três crianças. A bomba estava num riquixá motorizado e explodiu diante de uma escola, no momento em que os alunos estavam saindo. Ninguém assumiu imeidatamente a autoria do ataque.