Atentado a candidato deixa um morto e 3 feridos nas Filipinas Uma pessoa morreu e três foram feridas na quinta-feira, 15, na ilha de Mindanao, a principal do sul das Filipinas, na tentativa frustrada de assassinar um candidato às eleições legislativas e municipais de 14 de maio. Kagui Salendab Mastura, ex-deputado da Região Autônoma do Mindanao e candidato à Prefeitura de Datu Paglas, estava no seu carro com a mulher, um guarda-costas e o motorista quando sofreu o ataque. Segundo a polícia, vários homens armados atiraram no carro, parado num posto de gasolina na província de Sultan Kudarat. O motorista, Oscar Salendab, morreu. O candidato, sua mulher e o guarda-costas foram levados ao hospital mais próximo. Ainda não foi informado o estado deles, segundo as autoridades. Na quarta-feira, 14, uma pessoa morreu e outras duas foram feridas em Manila na tentativa frustrada de assassinar o candidato a uma Prefeitura da província de Abra.