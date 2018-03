Atentado a consulado dos EUA mata dois policiais em Karachi Homens armados dispararam na manhã desta sexta-feira contra um posto policial que protege o consulado dos Estados Unidos em Karachi, no Paquistão, matando dois policiais e ferindo outros dois. Os tiros foram feitos de um parque próximo ao local do atentado. Desde o atentado com um carro-bomba, em junho do ano passado, no qual 12 pessoas morreram e 50 ficaram feridos, há um forte esquema de segurança diante do consulado americano em Karachi. Barricadas de cimento impedem a entrada de veículos no prédio. A medida foi adotada para tentar evitar outros atentados com carros-bomba.