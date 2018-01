Atentado a delegacia em Bagdá deixa oito mortos e 17 feridos Um novo atentado nesta quarta-feira com carro-bomba contra uma delegacia do leste de Bagdá deixou pelo menos oito mortos e 17 feridos, muitos deles civis, disseram fontes policiais. O carro-bomba explodiu junto à delegacia do bairro de Zayuna, quando uma patrulha policial chegava ao local, após uma ronda. Três dos mortos e vários dos feridos são policiais. Os outros são civis que se encontravam perto do local. A explosão destruiu o veículo policial e cinco outros carros estacionados nas imediações. Em outro atentado registrado pouco antes, em al-Rasafa, também no leste de Bagdá, 14 pessoas foram mortas, sendo 13 civis e um policial. O alvo também foi uma patrulha policial que circulava pelo bairro.