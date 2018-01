Atentado a estação de trem israelense deixa um morto Um homem-bomba atacou na manhã desta quinta-feira uma estação de trem na cidade israelense de Kfar Saba, ao norte de Tel-Aviv, deixando um policial israelense morto e outras 10 pessoas feridas. O suicida também morreu. Homens do serviço de resgate informaram que dois dos feridos estão em estado grave. Segundo a polícia local, vários guardas de segurança impediram o suicida de entrar na estação Nordau, evitando assim um número maior de vítimas. As Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, milícia vinculada ao grupo Al Fatah, movimento político de Yasser Arafat, se responsabilizou pelo atentado. O incidente acontece horas um pouco depois do fim das comemorações da Páscoa judaica. Durante as festividades, o governo de Israel com receio de atentados palestinos decretou alerta máximo na região e proibiu a locomoção dos palestinos na Faixa de Gaza e na Cisjordânia.