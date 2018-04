Atentado a hotel de luxo mata 11 no Paquistão

Militantes suicidas atacaram ontem um hotel cinco-estrelas em Peshawar, no noroeste do Paquistão, deixando ao menos 11 mortos - incluindo um funcionário da ONU - e 65 feridos. Veja galeria de fotos do atentado ao hotel de luxo Pearl Continental A bordo de um caminhão, eles abriram fogo contra os guardas para invadir o local e, em seguida, detonaram o veículo próximo ao lobby do Pearl Continental, que é popular entre os estrangeiros. O governo americano estava em negociação com os proprietários do hotel para comprar o prédio e transformá-lo no consulado dos EUA. Washington afirmou, no entanto, que não há indícios de que as negociações tenham motivado o ataque. Segundo as autoridades paquistanesas, o atentado segue os padrões das ações recentes do Taleban. O grupo vem lançando uma série de ataques em retaliação à ofensiva do Exército contra os militantes no Vale do Swat, na fronteira com o Afeganistão. A logística do atentado assemelha-se à do que o Taleban lançou dia 27 contra a sede regional das forças de segurança em Lahore. No ataque, um pequeno grupo armado atirou contra os seguranças do local e, em seguida, detonou uma van cheia de explosivos. O atentado de ontem remete ao ataque a bomba lançado no ano passado contra o Hotel Marriot, em Islamabad, que deixou 50 mortos e intensificou um debate sobre a instabilidade no Paquistão. Nos dois hotéis havia um forte esquema de segurança - com postos de controle e barreiras de concreto - e a grande maioria dos hóspedes era estrangeira. Sahibzada Anis, funcionário do governo de Peshawar, disse que ao menos um estrangeiro está entre os mortos: um sérvio que trabalhava para a agência de refugiados da ONU. Canais de TV mostravam que a explosão destruiu uma parte do hotel e abriu uma cratera no chão. No meio do caos, policiais armados corriam de um lado para outro e civis chocados olhavam os escombros. Equipes de resgate tratavam dos feridos do lado de fora do hotel. Testemunhas disseram que viram um caminhão com três homens aproximando-se do hotel e, depois, houve uma grande explosão. Shafqatullah Malik, chefe da polícia local, disse que os militantes usaram mais de meia tonelada de explosivo. "O piso do meu quarto tremeu e corri para fora, onde todo mundo estava em pânico. Havia sangue e estilhaços por toda parte", disse o hóspede Jawad Chaudhry. A presidência condenou o ataque: "Não vamos nos render nem nos intimidar."