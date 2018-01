Atentado a ônibus deixa 16 feridos em Jerusalém Homens armados dispararam hoje contra um ônibus no nordeste de Jerusalém, ferindo 16 pessoas, segundo a rádio e a polícia israelenses. A polícia atirou e matou um dos autores dos disparos. Os outros fugiram através do leito seco de um rio em direção a Ramot Alon, uma disputada região ocupada por isralenses em Jerusalém, segundo a rádio de Israel. Segundo o chefe da polícia de Jeruslaém, Mickey Levy, dois ou três homens abriram fogo contra o ônibus, e um morador local disse que um dos atacantes foi morto por agentes policiais. O grupo fundamentalista islâmico Hamas, em telefonema a uma televisão israelense de Belém, assumiu o atentado. O ataque ocorreu após funcionários israelenses anunciarem que os militares do país se preparavam para desocupar uma cidade da Cisjordânia, Qalqilya, após duas semanas de invasão de várias cidades palestinas à procura de militantes islâmicos. Dore Gold, assessor do primeiro-ministro Ariel Sharon, disse que a retirada agora será reconsiderada pelas autoridades.