Atentado a ônibus mata 15 soldados russos Um ônibus que transportava homens da Força Aérea russa explodiu na manhã desta quinta-feira no sul da Rússia, perto da fronteira com a Chechênia, matando pelo menos 15 pessoas, e ferindo outras 10, duas em estado grave, informou a equipe de resgate. O ônibus vinha da cidade de Mozdok em direção a uma base aérea a 6 km do local. Mozdok é a sede das forças russas que combatem os rebeldes chechenos. A agência Interfax, citando um funcionário do Ministério do Interior regional, disse que uma mulher com explosivos se aproximou do ônibus e detonou a carga. Cerca de 23 pessoas estavam no ônibus, entre eles sete aviadores e sete empregados civis do Força Aérea. Desde o referendo de 23 de março, que manteve a Chechênia incorporada a Rússia, a república do Cáucaso enfrenta o aumento de atentados na região, na maioria contra militares e policias.