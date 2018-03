Atentado a tanque mata quatro soldados israelenses Uma bomba colocada no acostamento de uma estrada na Faixa de Gaza transformou numa bola de fogo um tanque do Exército de Israel que passava pelas proximidades, causando a morte dos quatro militares no interior do veículo neste sábado. A autoria da ação foi reivindicada pelo grupo islâmico Hamas. A explosão do artefato de aproximadamente 100 kg de explosivos desencadeou um incêndio no tanque Patton, de fabricação norte-americana, devido ao combustível e à munição armazenados no veículo militar, informou o Exército israelense. "O efeito da explosão foi fatal", comentou o comandante regional do Exército, major general Doron Almog. "A munição do tanque explodiu e um grande incêndio foi iniciado." Por meio de um comunicado enviado a agências de notícias, o Hamas informou que o ataque foi uma retaliação pela morte de dois de seus ativistas na mesma região em choques com soldados israelenses no início da semana. O ataque, próximo à cidade de Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza, ocorreu na manhã de hoje, mas os censores militares de Israel retardaram a publicação da notícia durante 10 horas, até que os familiares dos soldados fossem notificados.