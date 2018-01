Atentado a tiros deixa cinco feridos no Kuwait Cinco trabalhadores estrangeiros foram feridos quando o ônibus em que viajavam foi atacado a tiros nas proximidades do Porto de Shuaiba, no Kuwait, informou um porta-voz do Ministério do Interior. "Houve disparos contra um ônibus transportando cinco trabalhadores civis", relatou mais cedo o tenente-coronel Vic Harris. O incidente teria ocorrido às 3h25. Os trabalhadores feridos eram provenientes da Índia, Egito e Síria. Um deles está em estado grave. Logo após o ataque, militares dos EUA chegaram a dizer que os feridos trabalhavam para uma companhia americana, mas a informação foi negada no final do dia. Os disparos aconteceram um dia depois de dois ataques semelhantes contra um comboio militar dos EUA que deixaram quatro soldados levemente feridos. O Kuwait é um forte aliado de Washington no Golfo Pérsico e foi usado como base de lançamento na guerra do Iraque que derrubou Saddam Hussein em abril. Entretanto, forças dos EUA têm sido alvejada no país, principalmente por fundamentalistas islâmicos.