Atentado ameaça trégua na Geórgia

A explosão de um carro-bomba matou ontem sete soldados russos em uma base militar da Ossétia do Sul, região separatista da Geórgia. Outros oito militares ficaram feridos. A responsabilidade pela explosão, o mais sério incidente na Ossétia do Sul desde o fim da guerra da Geórgia há dois meses, ainda não está determinada. Rússia e Ossétia do Sul acusaram as forças especiais da Geórgia, mas o governo de Tbilisi denunciou o suposto atentado como uma manobra russa para adiar a retira de suas forças do território georgiano. O episódio aumentou a tensão na região apenas seis dias antes do prazo final para a retirada das forças da Rússia das chamadas "zonas-tampão". Moscou apóia a independência da Ossétia do Sul e da Abkházia e, desde o fim da guerra, mantém tropas nas duas repúblicas separatistas, assim como ao redor delas, em áreas da Geórgia. O líder ossétio, Eduard Kokoity, disse não ter dúvidas de que as forças especiais da Geórgia estão por trás da explosão, que qualificou de "um ato terrorista". Segundo ele, o ato "prejudica os esforços internacionais para estabilizar a situação e atinge diretamente o plano Sarkozy-Medvedev", acordo de cessar-fogo negociado entre os presidentes da França e Rússia e assinado em 12 de agosto. "Esse último ato na Ossétia do Sul prova que a Geórgia não abandonou a política do terrorismo de Estado", afirmou Kokoity. Segundo o governo da república separatista, o carro que explodiu havia sido confiscado anteriormente na vila de etnia georgiana Disevi, que fica numa zona tampão patrulhada pela Rússia, na fronteira da Ossétia do Sul. O veículo teria sido parado por violações de trânsito e apreendido porque seus ocupantes carregavam armas e granadas. Após ser levado para dentro da base russa em Tskinvali, uma bomba dentro do carro teria sido detonada por controle remoto. Shota Utiashvili, funcionário do Ministério do Interior da Geórgia, garante que o país não teve envolvimento com o incidente. "Está completamente obscuro de quê Koikoity acusa os georgianos", disse em reposta ao líder da Ossétia. "Não seria possível que soubéssemos que o carro seria apreendido, nem prever que seria levado a uma base militar russa." Autoridades da Geórgia disseram que as agências de inteligência russa planejaram a explosão dentro da própria base para criar um pretexto que justifique o adiamento da retirada militar. O governo russo culpou a Geórgia e classificou a explosão como um "ato terrorista" para acabar com o acordo de cessar-fogo. O chefe da força de paz russa na Ossétia do Sul, general Marat Kulakhmetov, disse que a detonação foi causada por cerca de 20 quilos de TNT, mas não explicou como um veículo com explosivos tão poderosos foi levado para dentro da base. O incidente e a troca de acusações ocorrem dois dias depois dos primeiros homens da força de paz da União Européia chegarem à região para substituir os soldados russos. Pelo acordo de cessar-fogo, a substituição das tropas nas zonas-tampão da Geórgia deve ser completa até o dia 10.