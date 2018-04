Atentado atribuído ao grupo extremista Boko Haram mata 30 em um mercado Um ataque atribuído pela polícia ao grupo extremista islâmico Boko Haram deixou pelo menos 30 mortos no mercado de Baga, na cidade de Maiduguri, no noroeste da Nigéria. Homens armados abriram fogo e lançaram explosivos contra civis que faziam compras no local. O comando do Exército na região atribuiu o atentado ao grupo islâmico que defende a adoção da lei islâmica em toda a Nigéria. O porta-voz dos militares anunciou que oito dos terroristas foram mortos e outras três bombas foram desativadas na cidade. No domingo, outro ataque foi realizado contra uma igreja em Suleja (foto), nas cercanias da capital, Abuja. Em janeiro, um ataque do Boko Haram matou 178 pessoas em Kano.