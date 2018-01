Atentado com carro-bomba faz 41 mortos no Iraque O atentado cometido na manhã desta terça-feira com um carro-bomba na cidade de Kufa, 160 quilômetros ao sul de Bagdá, deixou 41 mortos e 65 feridos, informam fontes policiais. Segundo as fontes, o atentado foi obra de um suicida que dirigia uma caminhonete carregada de explosivos. Ele detonou a carga num mercado próximo à mesquita de Kufa, uma das mais veneradas pelos xiitas do Iraque. Kufa é um reduto do líder xiita radical Moqtada al-Sadr, que lidera o Exército Mehdi. A milícia tem agido principalmente contra as tropas de ocupação no país. Este é o terceiro atentado grave em três dias no Iraque. No domingo, um carro-bomba explodiu em Tuz Jurmatu (norte do país), matando 29 pessoas. Na segunda-feira, mais de 40 morreram num ataque armado a um mercado de Mahmudiya (centro).