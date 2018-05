Atentado com carro-bomba mata 13 A explosão de um carro-bomba deixou 13 mortos e 41 feridos, ontem, em Ramadi. A cidade de maioria sunita, na Província de Anbar, era um antigo reduto do grupo militante islâmico Al-Qaeda. A Província foi o centro de uma grande insurgência sunita após a invasão liderada pelos EUA, em 2003. O ataque suicida ocorreu pouco antes de um dos dias mais sagrados do calendário religioso xiita. Segundo a polícia o alvo era um complexo que alojava o conselho provincial, os quartéis da polícia, além de outros edifícios do governo.