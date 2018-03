Atentado com carro-bomba mata 18 no Afeganistão

JOST - Um carro-bomba matou 18 pessoas na cidade de Jost, no leste do Afeganistão, neste sábado, 27, informou o ministério do Interior do país asiático. A data coincide com o início do Ramadã, período de jejum em que os muçulmanos não podem comer, beber, fumar ou ter relações sexuais enquanto o sol estiver no horizonte.

"Um suicida com um carro bomba matou 18 pessoas e feriu outras seis na província de Jost", informou no Twitter o porta-voz do ministério, Nayib Danish.

Mais de 1,5 bilhão de muçulmanos em todo o mundo - cerca de um quarto da população mundial - iniciam na noite desta sexta-feira, 26, o mês de jejum do Ramadã, o mais importante do calendário por constituir um dos cinco pilares do Islã. / AP