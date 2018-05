Salam Hussein, de 42 anos, observava a marcha fúnebre quando uma explosão quebrou o vidro da janela de seu armazém, ferindo um funcionário. "Foi muito forte. Pedaços de corpo e poças de sangue estavam por todas parte", afirmou. Pelo menos 200 mortes foram registradas desde o início do ano no Iraque, fazendo crescer as preocupações sobre o futuro do país após a retirada dos EUA.