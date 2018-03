Atentado com carro-bomba no Iraque deixa sete feridos Pelo menos sete pessoas ficaram feridas hoje em um atentado com carro-bomba na província de Mossul, situada cerca de 400 quilômetros ao norte de Bagdá, informaram fontes policiais. Segundo as fontes, o atentado ocorreu por volta das 7h (2h de Brasília) e teve como alvo uma delegacia de Polícia na cidade de Sekak, no norte de Mossul. As mesmas fontes indicaram que entre os feridos há dois policiais. Cerca de 1.700 pessoas morreram em atentados terroristas e ações de violência sectária em menos de dois meses no Iraque.