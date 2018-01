Atentado com morteiros mata 7 e fere 47 em Bagdá Pelo menos sete pessoas morreram hoje com explosões provocadas por morteiros em uma movimentada rua de Bagdá. Segundo o Ministério do Interior e autoridades médicas, outras 47 pessoas ficaram feridas. A princípio, havia a informação de que o ataque teria sido feito com um carro-bomba. O atentado deixou um edifício em chamas e sete carros destruídos e ocorreu no último dia da Conferência Nacional, um encontro entre delegados de várias partes do Iraque, considerado um alvo importante para os terroristas, que há 16 meses iniciaram a onda de violência.