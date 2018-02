Atentado contra chefe paramilitar mata 11

na cidade de Peshawar, no noroeste do Paquistão, em um ataque contra o comandante de uma força paramilitar paquistanesa. O líder, Abdul Majeed Marwat, saiu ileso do atentado. Pelo menos 6 dos 11 mortos seriam civis, incluindo um bebê. Segundo testemunhas afirmaram à TV paquistanesa, a explosão ocorreu durante a passagem do comboio em que Marwat estava. Os explosivos estariam em uma bicicleta, que foi colocada sobre a calçada.