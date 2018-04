Atentado contra comboio da Otan mata civil no Afeganistão

Um civil morreu e outros 15 ficaram feridos nesta quarta-feira em um atentado perpetrado na cidade afegã de Jalalabad (leste) contra um comboio das tropas internacionais, informaram diferentes fontes oficiais.

O ataque ocorreu esta manhã no distrito número quatro da cidade, capital da província de Nangarhar, e tinha como alvo um comboio militar que circulava pelo local, disse o porta-voz do Governo provincial, Ahmad Zia Abdulzai.

Nenhum soldado das tropas internacionais ficou ferido, acrescentou Abdulzai, que anunciou a abertura de uma investigação para esclarecer o ocorrido.

Minutos antes, o Ministério do Interior afegão tinha emitido um comunicado no qual especificava que o ataque foi perpetrado por um suicida.

Por enquanto, nenhum grupo assumiu a autoria do ataque, mas os atentados da insurgência contra as forças de segurança afegãs e internacionais são frequentes no sul e leste do país, onde os talebans têm suas principais fortificações.