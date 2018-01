Atentado contra franceses foi planejado por profissionais Mais de dez franceses foram mortos no fim do mundo, mais precisamente em Karachi, grande cidade portuária do Paquistão. Eles saíam do hotel Sheraton, como faziam diariamente, para tomar um ônibus que os levaria ao seu local de trabalho. Nesse exato momento houve uma explosão, sem dúvida nenhuma obra de algum camicase. Várias pessoas se feriram. Qual a razão disso? Quem eram esses franceses? Eram todos funcionários da Direction des Constructions Navales (DCN), empresa francesa que conta com 15.000 empregados. A DCN fornece material e navios a 30 marinhas estrangeiras, inclusive à do Paquistão. Os técnicos assassinados supervisionavam no porto de Karachi (única base naval do Paquistão) a construção de três submarinos de combate encomendados por Islamabad à França. A nova ministra francesa da Defesa, Michelle Alliot-Marie, voou imediatamente para Karachi. Ninguém se responsabilizou pelo acontecido, mas é quase certo que se trata de um atentado terrorista. O terror é de tal modo disseminado na região que é impossível afirmar com certeza a que facção pertenciam os assassinos. Há duas correntes prováveis envolvidas. A primeira delas é de vertente indiana. A Índia e o Paquistão se odeiam. Os dois países têm sua origem na divisão das Índias Britânicas em 1947. De um lado, a Índia, enorme e povoada sobretudo por hindus; do outro, o Paquistão, menos povoado e de religião islâmica. Essa aversão mútua acabaria provocando diversas guerras desde 1947. Hoje, as duas nações têm constantes enfrentamentos. Há, no nordeste da Índia, uma região muito bela, a Caxemira, disputada pelos dois países. Embora pertencente à Índia, a população local é de maioria muçulmana. Os paquistaneses apóiam uma guerrilha islâmica muito bem articulada na região. Essa guerrilha, na verdade, nada mais é do que uma guerra entre Índia e Paquistão pela posse da Caxemira. Recentemente, a Índia reforçou seu poderio naval. É por essa razão que o Paquistão, já há alguns anos, recorre à tecnologia naval francesa para fortalecer sua marinha. Para os paquistaneses, na matança de Karachi há o dedo dos indianos. Não é uma acusação muito convincente, já que todas as vezes que acontece alguma tragédia no Paquistão a culpa é sempre de seu inimigo preferido, Nova Délhi. A segunda corrente tem origem no exterior: o atentado assinalaria o retorno às atividades da Al-Qaeda depois da guerra do Afeganistão. Não nos esqueçamos de que as torres gêmeas desabaram em Nova York em conseqüência de uma operação terrorista islâmica comandada por Bin Laden. Logo depois, Bush lançava uma campanha de guerra devastadora contra o Taleban afegão e contra Bin Laden. O Paquistão, ao apoiar os americanos, teve um papel decisivo nesse conflito. O Paquistão é um ninho de islâmicos. Foi graças ao apoio insano da CIA que eles puderam implantar no país vizinho o regime do Taleban. Portanto, era imprescindível para Bush que o Paquistão tendesse para o lado do Ocidente. Missão impossível? Sim, não fosse pelo brilhantismo com que a operação foi executada. O general Musharraf, presidente do Paquistão, rompe com os islâmicos e coloca seu país à disposição dos americanos. A atitude do general é de deixar qualquer um tonto. A população do Paquistão é de maioria quase que absoluta de muçulmanos contrários ao Ocidente. O serviço de inteligência paquistanês sempre foi infestado de talebans e de sectários de Bin Laden. O general, contudo, foi corajoso e hábil. A fantástica vitória dos EUA no Afeganistão pôs fim ao domínio islâmico. Mas o tempo passa. O líder máximo dos terroristas, Osama bin Laden, foi perseguido, bombardeado, acuado, porém não foi achado. Tornou-se um mito. Os islâmicos recobraram as forças. No Paquistão, seus assassinos cometem horrores (como o assassinato do jornalista americano Daniel Pearl). Mais recentemente, os americanos anunciaram o envio de tropas ao Paquistão para ajudar os soldados de Musharraf a localizar Bin Laden na região fronteiriça do Paquistão com o Afeganistão, uma área hoje sem nenhum tipo de controle. Os paquistaneses, é claro, ficaram furiosos. Outro motivo de preocupação é o fato de que Musharraf elegeu-se chefe de Estado por maioria absoluta de votos em um escrutínio fraudulento, mentiroso e pelo qual os paquistaneses jamais o perdoarão. É por isso que muitos acham que estamos assistindo a ressurreição, se não de Bin Laden, pelo menos de suas redes de terror. Mas por que será que resolveram atacar logo a França, se até aqui havíamos sido poupados pelos islâmicos em razão da posição francesa favorável aos palestinos no confronto com Israel? Corriam rumores hoje de manhã de que os terroristas paquistaneses recebiam dessa forma a notícia do surgimento de uma maioria de direita (favorável a Chirac) em Paris. Não parece provável que seja isso, senão vejamos: os engenheiros franceses hospedados no Sheraton de Karachi tomavam todo tipo de precaução possível, pois sabiam que sua missão requeria muita cautela em relação aos inimigos de Musharraf (e aos inimigos indianos do país). Eles jamais saíam do hotel no mesmo horário, mudavam todos os dias de itinerário, etc. Isso é prova de que os assassinos planejaram durante muito tempo a emboscada (com tocaias, observação de hábitos das vítimas, etc.). Um golpe assim tão bem executado não se planeja da noite para o dia. Há várias semanas, portanto bem antes das eleições presidenciais na França, as redes islâmicas já preparavam o atentado. Pelo menos é isso o que se comenta desde o início da tarde de hoje nos círculos franceses ligados à Defesa e à espionagem.